Собянин рассказал о новых проектах благоустройства в Москве

09:40
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина
В нынешнем году власти продолжат реализовывать 90% проектов благоустройства в жилых районах столицы. Об этом сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на Сергея Собянина.
"Планируем взять в работу десятки местных парков, свыше 2,2 тысячи дворов и более 320 школьных дворов и территорий детских садиков. Причем акцент будем постепенно смещать с базового благоустройства (хотя оно тоже необходимо) на реализацию индивидуальных проектов по просьбам отдельных групп москвичей", – отметил мэр.
Собянин уточнил, что от жителей столицы поступает много просьб о модернизации собачьих площадок и комплексов уличных тренажеров. Власти, обсуждая данные вопросы на портале "Активный гражданин", стараются учитывать все пожелания.
Помимо этого, планируется благоустройство парка "Яуза", северного участка МКАД до Енисейской улицы, Щукинского парка, парка "Покровское-Стрешнево", а также Салтыковского лесопарка – там создадут пешеходный маршрут между Новокосином и Косино-Ухтомским.
"В числе других знаковых проектов – благоустройство Волоколамского шоссе, Ленинского проспекта, улиц Басманного и Красносельского районов, переулков Арбата и Хамовников", – добавил Собянин.
Ранее Сергей Собянин рассказал, что в 2022 году в Москве приступят к реализации адресных проектов благоустройства территорий по программе "Мой район". Он отметил, что с каждым годом в программе будет появляться больше проектов для отдельных групп горожан.
"Это наш город": в Москве благоустроят четыре парковые зоны в 2022 году
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