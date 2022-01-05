Собянин рассказал о дальнейшем развитии программы "Мой район"

11:02
Видео: YouTube-канал "Блог Сергея Собянина"В 2022 году в Москве приступят к реализации адресных проектов благоустройства территорий по программе "Мой район". Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.
Он отметил, что с каждым годом в программе будет появляться больше проектов для отдельных групп горожан. Собянин подчеркнул, что сейчас "Мой район" охватывает всю территорию города.
"В каждом районе, независимо от его особенностей, мы решаем одну и ту же задачу: создание комфортной среды для повседневной жизни, работы, учебы и отдыха москвичей. Ежегодно благоустройство охватывает тысячи московских дворов, сотни парков, улиц и скверов. На 2022 год подготовлен не менее масштабный план работ", – сказал Собянин.
По его словам, адресные проекты будут направлены, например, на тех, кто ведет здоровый образ жизни, или на владельцев домашних животных. Собянин также подчеркнул, что новые проекты будут согласованы с местными депутатами и горожанами.
Ранее Собянин рассказал, что после благоустройства части территории Салтыковского лесопарка со стороны Новокосина его посещаемость увеличилась в шесть раз. Он также отметил, что все столичные объекты зимнего отдыха в настоящее время открыты для горожан. В их числе – катки, горки и лыжные трассы.
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