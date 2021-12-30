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Сергей Собянин рассказал о благоустройстве видовых зон, скверов и площадей Ленинского проспекта. Этой теме он посвятил публикацию на своем личном сайте.

Мэр назвал Ленинский проспект парадной магистралью столицы. По его словам, облик этого места сложился много лет назад, но жизнь продолжается, сегодня Ленинский проспект нуждается в обновлении, чтобы стать комфортнее и привлекательнее для москвичей и гостей города.

"Летом текущего года мы провели благоустройство периферийного участка от улицы Кравченко до МКАД. Летом следующего года планируем приступить к благоустройству головного участка от Садового кольца до Университетского проспекта. Масштаб работ здесь совсем другой и задачи совсем другие", – заявил Собянин.

Мэр заметил, что, несмотря на сравнительно широкие тротуары, Ленинский проспект некомфортен для пешеходов. Он подчеркнул, что люди чувствуют себя неуютно, когда, буквально, в несколько метрах от них проносится поток машин.

"Точно такой же дискомфорт еще несколько лет назад существовал на Садовом кольце, Новом Арбате, Большой Якиманке или Тверской улице. А значит, решения, опробованные на этих улицах, подойдут и для Ленинского проспекта. Прежде всего мы планируем создать зеленый буфер из деревьев и кустарников, отделяющий тротуары от проезжей части. При этом общее число полос движения останется таким же, как и сейчас", – рассказал Собянин.

В ходе благоустройства особое внимание уделят видовым зонам, скверам и площадям, которые призваны стать местами для отдыха и прогулок местных жителей.



Мэр пообещал изменить вход в Нескучный сад у больницы № 1 имени Пирогова В рамках проекта планируется добавить там больше зелени и комфорта. На Ленинском проспекте, 20, есть еще один вход в Нескучный сад. Эту небольшую улочку превратят в пешеходную аллею. Вдоль нее высадят многочисленные деревья и кустарники.

В сквере по улице Академика Петровского планируют обновить покрытия дорожек, заменить скамейки и другую уличную мебель, установить современную систему освещения.

Между знаменитыми полукруглыми домами на улице Орджоникидзе, выходящими на площадь Гагарина, планируют создать комфортное зеленое пространство. В частности, поставить скамейки у входов в поликлинику и библиотеку, модернизировать собачью площадку и создать рядом с ней небольшой общедоступный сквер.

На улице Академика Зелинского планирют благоустроить и дополнительно озеленить бульвар, который нуждается в обновлении. Сквер на площади Академика Тамма также приведут в порядок.

Площадь перед универмагом "Москва" значительно расширят и украсят липовыми аллеями и декоративным освещением. Удобные подъезды и парковки будут организованы у боковых фасадов универмага.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что единый пешеходный маршрут планируется создать в Щукинском парке и Всехсвятской роще в рамках проекта экологической реабилитации. На территории парка заменят старый асфальт на гравийный отсев и терравей, благоустроят "народные тропы", высадят сотни молодых деревьев, приведут в порядок спортивные и детские площадки.

