Собянин рассказал о создании проектов благоустройства на 2022 год с учетом мнений горожан

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Сергей Собянин объявил, что при разработке проектов благоустройства в Москве на 2022 год будут учтены мнения и пожелания горожан. Об этом он написал на персональной странице в социальной сети "ВКонтакте".

"Нам важно, чтобы у всех жителей столицы были комфортные условия для работы, учебы, отдыха и спорта. На 2022 год у нас большие планы по благоустройству. При разработке новых проектов продолжим ориентироваться на запросы горожан", – заявил мэр.

Собянин подчеркнул, что инициативы и пожелания граждан будут собирать посредством столичного проекта "Активный гражданин". Для участия в голосованиях платформы требуется регистрация.

Ранее в декабре мэр Москвы рассказал о завершении реконструкции 35 поликлиник в текущем году. По словам Сергея Собянина, в 2022 году будут обновлены и восстановлены еще 50 медучреждений.