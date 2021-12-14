15:27
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проект строительства водопровода в городской округ Троицк. Об этом сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.
Водопровод длиной свыше 3,9 километра протянется от магистрального водовода возле Калужского шоссе к водозаборным узлам "Ботаково" и "Микрорайон В". Это позволит обеспечить чистой водой около 100 000 жителей Троицка и прилегающих к нему поселений ТиНАО.
"Прокладка трассы планируется преимущественно закрытым способом в футляре. Также проект предусматривает переустройство сети уличного освещения общей протяженностью 61 метр с заменой двух опор и благоустройство прилегающей территории", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Собянин поручил внедрить в поликлиниках стандарты обслуживания центров "Мои документы". В задачу новых администраторов будет входить создание комфортной атмосферы и оказание помощи пациентам медучреждений в соответствии со стандартом госуслуг. Они будут встречать пациентов, помогать им записаться к нужному врачу, отвечать на возникающие у них вопросы, а также оказывать другую необходимую помощь.
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