14:57
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Правительство Москвы дополнительно выделило 10,3 миллиарда рублей на лечение пациентов с COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба мэра и правительства столицы по итогам заседания президиума правительства города.
"Дополнительные средства будут направлены на оказание медицинской помощи пациентам с заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией. Постановление по данному вопросу подписал Сергей Собянин", – говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что с помощью выделенных средств власти обеспечат современное и качественное оказание медпомощи пациентам с коронавирусом с сохранением необходимых объемов медпомощи по другим заболеваниям.
"Источником дополнительных средств является межбюджетный трансферт из федерального бюджета, предоставленный правительству Москвы в соответствии с распоряжением правительства Российской Федерации от 4 декабря 2021 года", – пояснили в пресс-службе.
Ранее Собянин выделил свыше 250 миллионов рублей на бесплатные перевозки врачей и выздоровевших после коронавирусной инфекции. Бесплатная перевозка была организована с апреля 2020 года. Автобусы перевозили сотрудников четырех резервных госпиталей в Сокольниках, на ВДНХ, в Крылатском и на Каширском шоссе.
Также городские микроавтобусы доставляют домой выписанных из стационаров пациентов, переболевших коронавирусом, для прохождения домашней самоизоляции. Всего были перевезены свыше 260 тысяч медработников и 85 тысяч пациентов.
Правительство Москвы выделило 10,3 млрд рублей на лечение пациентов с COVID-19
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