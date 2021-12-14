Центр имени Гамалеи создал модификацию "Спутника V" под штамм "Омикрон"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина
Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи уже создал модификацию вакцины "Спутник V" против "Омикрон"-штамма COVID-19, на данный момент она проходит первый этап клинических испытаний, заявил директор Центра Александр Гинцбург в эфире телеканала "Россия 24".
"Нет никаких доказательств того, <…> что "Омикрон" вытеснит "Дельта"-штамм. Возможно, вакцина должна быть двухкомпонентной, которая должна будет защищать и от "Дельта"-штамма, и от "Омикрон"-штамма", – отметил специалист.
Именно поэтому, по словам Гинцбурга, нужно будет задействовать новую платформу по созданию вакцин, которые институт Гамалеи уже отработал.
Согласно последним данным, "Омикрон" выявили в 63 странах мира, в том числе в России. В частности, данный штамм обнаружили у 16 из 177 россиян, вернувшихся из ЮАР.
До этого специалисты крупнейшего израильского медицинского центра имени Хаима Шибы выяснили, что люди, получившие вторую дозу Pfizer пять или шесть месяцев назад, не обладают защитой от "Омикрон"-штамма, но сохраняют защиту от "Дельты".
Также ранее сообщалось, что ученые проверят эффективность "Спутника V" против "Омикрона". Уточняется, что исследование займет десять дней. Накануне Центр имени Гамалеи собрал конструкцию вакцины против нового "Омикрон"-штамма. В то же время, по словам Гинцбурга, пока нет оснований менять вакцину.
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