Центр имени Гамалеи проверит эффективность "Спутника V" против "Омикрона" за 10 дней

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НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи проверит эффективность "Спутника V" против "Омикрона". Об этом в воскресенье, 12 декабря, со ссылкой на директора центра Александра Гинцбурга сообщает РИА Новости.

Ученый подчеркнул, что исследование займет десять дней.

"Я думаю, что 10 дней хватит, чтобы проверить эффективность", – сказал он.

Накануне Центр имени Гамалеи собрал конструкцию вакцины против нового "Омикрон"-штамма. По словам Гинцбурга, несмотря на это, пока нет оснований менять вакцину. Образец "Омикрона" ученые получили из организмов россиян, прилетевших из ЮАР.

Ранее сообщалось, что специалисты крупнейшего израильского медицинского центра имени Хаима Шибы изучили эффективность третьей бустерной дозы вакцины Pfizer против штаммов коронавируса "Омикрон" и "Дельта". Согласно полученным результатам, люди, получившие вторую дозу Pfizer пять или шесть месяцев назад, не обладают защитой от "Омикрон"-штамма, но сохраняют защиту от "Дельты".

Участие в исследовании приняли вакцинированные сотрудники израильского центра. Их разделили на две группы. В первую вошли те, кто поставил вторую прививку около полугода назад, во вторую – уже получившие третью прививку. По словам одного из руководителей научной работы профессора Гили Регев Йохай, после бустерной дозы защита от "Омикрона" возрастает в сотни раз.