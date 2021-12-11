Центр имени Гамалеи собрал конструкцию вакцины против "Омикрон"-штамма

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НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи собрал конструкцию вакцины против нового штамма коронавируса "Омикрон", рассказал директор центра Александр Гинцбург. Об этом в субботу, 11 декабря, сообщает РИА Новости.
Ученый также подчеркнул, что пока нет оснований менять вакцину.
"Она сделана, как и против всех предыдущих штаммов, но оснований менять вакцину пока нет", – сказал он.
Специалисты Центра Гамалеи получили образец "Омикрон"-штамма. Об этом Гинцбург рассказал ранее. Он объяснил, что штамм выделили из организмов прилетевших из ЮАР россиян.
Ранее гендиректор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев допустил, что, по его мнению, число граждан с новым "Омикрон"-штаммом в России на самом деле уже больше, чем два человека, о которых известно сегодня.
Специалист объяснил, что такие выводы можно сделать исходя из статистики из Африки, где новый штамм повсеместно вытесняет "Дельту". В то же время он подчеркнул, что делать прогнозы о том, насколько быстро будет развиваться вспышка заражения "Омикроном" в РФ, пока рано, поскольку российский климат отличается от южноафриканского.
Российские вирусологи вылетели в ЮАР для изучения "Омикрон"-штамма
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