Мурашко рассказал о состоянии россиян, заразившихся "Омикроном"

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У вернувшихся из ЮАР россиян, у которых был выявлен "Омикрон"-штамм, болезнь протекает в легкой форме. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Минздрава РФ Михаила Мурашко.

Министр подтвердил, что пока в России зарегистрированы только два случая заражения новой разновидностью вируса. Данные других пассажиров, прилетевших тем же рейсом, пока расшифровываются.

5 декабря у девяти россиян, вернувшихся из ЮАР, ПЦР-тест показал положительный результат. На следующий день у двух из них подтвердили штамм "Омикрон". Этот случай стал первым выявлением новой разновидности коронавируса в России.

По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, всего в настоящее время под наблюдением российских медиков находятся 177 человек, вернувшихся из стран с высоким риском распространения "Омикрона". Из них 28 были госпитализированы.