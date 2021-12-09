Вирусолог РАН допустил, что "Омикрон" может вытеснить другие штаммы коронавируса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Директор центра Глобальной вирусологической сети, советник ВОЗ, профессор Университета Джорджа Вашингтона Константин Чумаков не исключил, что существует вариант, при котором "Омикрон"-штамм окажется более мягким, чем все остальные, а также сможет вытеснить другие мутации из человеческой популяции.
Он отметил, что пока "Омикрон" ведет себя не очень агрессивно, а зафиксированные случаи заражения являются достаточно мягкими. По мнению вирусолога, это связано с эволюцией коронавируса.
"Эволюция таких вирусов, которые пришли из природы, идет в две фазы. Первая – с увеличением заразности и патогенности. Вторая фаза – аттенуация, то есть адаптирование. Заболевание приобретает более мягкие формы и может перейти в форму сезонного заболевания", – сказал эксперт в эфире телеканала РБК.
В то же время Чумаков подчеркнул, что данная версия является наиболее оптимистичным вариантом развития событий, но может оказаться неверной. Главная опасность в том, подчеркнул специалист, что на основе "Омикрона" может возникнуть новый болезнетворный вариант коронавируса.
"Все-таки эволюция идет, и сейчас она прошла до такой степени, что, возможно, этот штамм будет вытеснять другие. Но на его основе могут возникать другие варианты, которые будут патогенными", – пояснил Чумаков.
Вирусолог также добавил, что адаптация существующих вакцин к "Омикрон"-штамму вряд ли займет много времени, поскольку это не сложный процесс.
Ранее вирусолог и профессор Анатолий Альтштейн заявил, что говорить о завершении пандемии после появления "Омикрон"-штамма без достаточных фактов довольно сложно, поскольку пока о новом варианте коронавируса мало данных. Ясно лишь то, что "Омикрон" отличается огромным количеством мутаций. В свою очередь, это указывает на нестабильность генетической системы вируса, пояснил Альтштейн.
Ученые опубликовали фото штамма "Омикрон"
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