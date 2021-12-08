Иммунолог возмутился оптимистичными высказываниями о штамме "Омикрон"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков сообщил в беседе с Москвой 24, что не стоит недооценивать новый штамм "Омикрон". Он отметил, что был удивлен высказываниями ряда специалистов о более легком течении болезни в обновленном варианте коронавируса.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что около 100 человек, прибывших в Россию из Южно-Африканской Республики, находятся в обсерваторе с подозрением на коронавирус. При этом она подчеркнула, что среди них в стационар уже госпитализировали 24 человека.
По словам иммунолога, эксперты, которые говорят о легком течении заболевания и о неопасности нового штамма, подталкивают людей к отказу от вакцинации.
"У нас максимально стараются сделать так, чтобы найти целевые группы, сделать для них месседж, который будет работать, например, против массовой вакцинации в этих группах. Один одно вбросит, другой другое. Как будто специально. Только не в сторону побуждения к вакцинации, а, наоборот, в сторону отказа от нее", – говорит эксперт.
Ранее в Минздраве РФ сообщили об эффективности вакцин против штамма "Омикрон". Главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава РФ, директор НМИЦ профилактической медицины Оксана Драпкина заявила, что имеющиеся в настоящее время вакцины от коронавируса должны предотвращать тяжелую форму течения заболевания и смертельный исход даже в случае заражения новым штаммом.
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