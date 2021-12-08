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11:05

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Иммунолог возмутился оптимистичными высказываниями о штамме "Омикрон"

"Все уже радуются": почему не стоит недооценивать штамм "Омикрон"
общество медицина эксклюзив

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков сообщил в беседе с Москвой 24, что не стоит недооценивать новый штамм "Омикрон". Он отметил, что был удивлен высказываниями ряда специалистов о более легком течении болезни в обновленном варианте коронавируса.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что около 100 человек, прибывших в Россию из Южно-Африканской Республики, находятся в обсерваторе с подозрением на коронавирус. При этом она подчеркнула, что среди них в стационар уже госпитализировали 24 человека.

По "Омикрон"-штамму пока мало что известно, кроме оптимистичных выводов, которые сейчас некоторые специалисты делают. Я за голову хватаюсь, когда их слушаю. Мягко говоря. А все уже радуются, что у нас добрый "Омикрон" приходит.
Николай Крючков
иммунолог, кандидат медицинских наук

По словам иммунолога, эксперты, которые говорят о легком течении заболевания и о неопасности нового штамма, подталкивают людей к отказу от вакцинации.

"У нас максимально стараются сделать так, чтобы найти целевые группы, сделать для них месседж, который будет работать, например, против массовой вакцинации в этих группах. Один одно вбросит, другой другое. Как будто специально. Только не в сторону побуждения к вакцинации, а, наоборот, в сторону отказа от нее", – говорит эксперт.

Сейчас очень мощный такой посыл, что идет добрый "Омикрон". Все люди ждут доброго "Омикрона" и адаптацию вакцин к нему, которая неизвестно когда произойдет. Явно не за 10 дней, а когда-нибудь потом. Часть людей уже отложила вакцинацию.
Николай Крючков
иммунолог, кандидат медицинских наук

Ранее в Минздраве РФ сообщили об эффективности вакцин против штамма "Омикрон". Главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава РФ, директор НМИЦ профилактической медицины Оксана Драпкина заявила, что имеющиеся в настоящее время вакцины от коронавируса должны предотвращать тяжелую форму течения заболевания и смертельный исход даже в случае заражения новым штаммом.

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