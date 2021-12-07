Около 100 прибывших в РФ из ЮАР находятся в обсерваторе с подозрением на COVID-19 – Попова

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе
Около 100 человек, прибывших в Россию из Южно-Африканской республики, находятся в обсерваторе с подозрением на коронавирус. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала Россия 1.
При этом она подчеркнула, что в стационар из обсерватора уже госпитализировали 24 человек.
"В основном госпитализированы, потому что положительный ПЦР, но и есть среди них люди, у которых ПЦР пока отрицательный, но клинические проявления появляются", – рассказала Попова.
По ее словам, передача результатов ПЦР-теста гражданину занимает не более часа.
"Система, которая работает, и все лаборатории, которые подключены к системе, это государственная система учета всех результатов и ПЦР, и ИФА, должны передавать немедленно в общую базу по окончании исследования. И вот время на это сегодня составляет не больше часа", – заключила глава Роспотребнадзора.
Ранее в РФ сократили срок действия ПЦР-тестов на коронавирус. Срок действия отрицательного результата лабораторного исследования на COVID-19, проведенного методом полимеразной цепной реакции, составляет 48 часов от времени результата лабораторного исследования на COVID-19.
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