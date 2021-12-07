Иммунолог заявил, что коронавирус ищет нового хозяина

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Пандемия коронавируса в человеческой популяции заканчивается, заявил РИА Новости доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.

"Он (вирус. – Прим. ред.) ищет в природе новых хозяев. Если найдет новое животное, которое будет его не убивать, там и останется, будет новая природно-очаговая инфекция", – пояснил эксперт.

Конкретные сроки окончания пандемии, по словам Жемчугова, будут зависеть от достижения иммунной прослойки более 70–80%. В связи с этим он призвал вакцинироваться тех, кто этого еще не сделал.

Ранее вирусолог, член-корреспондент РАН Петр Чумаков заявил, что новый штамм коронавируса "Омикрон" может стать живой вакциной, поскольку у него снижена патогенность.

Он выразил уверенность в том, что коронавирус прошел вторую фазу эволюции и стал менее патогенным и более заразным, что является положительным процессом.

Об опасности штамма B.1.1.529 сообщили ученые из Великобритании. Позже ВОЗ обозначила новый штамм коронавируса греческой буквой "омикрон". Там подчеркнули, что новая разновидность инфекции имеет множество мутаций, которые вызывают беспокойство.

