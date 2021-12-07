В Роспотребнадзоре оценили риск заражения несколькими штаммами коронавируса

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин
Человек может заразиться сразу несколькими штаммами коронавируса, однако со временем один из них начнет доминировать, рассказал руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.
"При этом скорость размножения вируса внутри организма пациента может быть разная. То есть вы заразитесь двумя, но какой-то из них начнет побеждать", – уточнил ученый в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".
По словам Хафизова, образование новых мутаций коронавируса привнесло в него некоторые изменения, однако в целом инфекция осталась прежней. Специалист отметил, что вакцинация по-прежнему обеспечивает защиту для организма.
"На 99,8% его геном идентичен предыдущим версиям. Какие-то его куски идентичны. Антитела точно так же будут с ними как-то связываться, так что защита будет", – подчеркнул Хафизов.
Он добавил, что выработанные способы противодействия предыдущим разновидностям коронавируса, вероятно, будут эффективны и против нового штамма "Омикрон".
Ранее главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава РФ Оксана Драпкина заявила, что имеющиеся в настоящее время вакцины от коронавируса должны предотвращать тяжелую форму течения заболевания и смертельный исход даже в случае заражения штаммом "Омикрон".
Об опасности штамма B.1.1.529 сообщили ученые из Великобритании. Позже Всемирная организация здравоохранения обозначила новый штамм коронавируса греческой буквой "омикрон". В ВОЗ подчеркнули, что новая разновидность инфекции имеет множество мутаций, которые вызывают беспокойство.
В Москве выявлено 2 573 новых случая COVID-19
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: