В Минздраве РФ заявили об эффективности вакцин против штамма "Омикрон"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Имеющиеся в настоящее время вакцины от коронавируса должны предотвращать тяжелую форму течения заболевания и смертельный исход даже в случае заражения штаммом "Омикрон", заявила главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава РФ, директор НМИЦ профилактической медицины Оксана Драпкина.

"Даже от этого нового штамма, сейчас ученые объединившись понимают, что существующие вакцины тоже уберегут от тяжелого течения, от летального исхода", – сказала она в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

Об опасности штамма B.1.1.529 сообщили ученые из Великобритании. Позже Всемирная организация здравоохранения обозначила новый штамм коронавируса греческой буквой "Омикрон". В ВОЗ подчеркнули, что новая разновидность инфекции имеет множество мутаций, которые вызывают беспокойство.

В министерстве иностранных дел РФ сообщили, что власти рассматривают возможные решения на фоне распространения нового "Омикрон"-штамма коронавируса. О мерах должен объявить Оперативный штаб во главе с вице-премьером РФ Татьяной Голиковой.