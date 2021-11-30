В Госдуме оценили вероятность отмены Олимпиады в Пекине из-за штамма "Омикрон"

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Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев выразил уверенность, что Олимпийские игры 2022 года в Пекине не отменят из-за штамма коронавируса "Омикрон", как это сделали с зимней Универсиадой-2021 в Швейцарии. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Считаю, что такой исход событий крайне маловероятен. Причина – очень жесткие ограничительные меры, которые ввели китайская сторона и оргкомитет Олимпийских игр – 2022", – сказал Свищев.

Он напомнил, что зимние Олимпийские игры в Пекине будут проходить без иностранных зрителей, а организаторы предусмотрели антиковидные меры для спортсменов и делегаций.

Накануне стало известно, что в Люцерне отменили зимнюю Универсиаду-2021 года из-за нового штамма коронавируса "Омикрон". По словам организаторов, на такой шаг они были вынуждены пойти из-за очень динамичного развития пандемии и связанных с ней ограничений на въезд. Мероприятие должно было проходить с 11 по 21 декабря.

Об опасности штамма B.1.1.529 сообщили ученые из Великобритании. Позже ВОЗ обозначила новый штамм коронавируса греческой буквой "Омикрон". В организации подчеркнули, что новая разновидность инфекции имеет множество мутаций, которые вызывают беспокойство.

