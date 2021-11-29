Универсиада-2021 в Люцерне отменена из-за "Омикрон"-штамма коронавируса

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В Люцерне отменили зимнюю Универсиаду-2021 года из-за нового штамма коронавируса "Омикрон". Об этом говорится на сайте Федерации университетского спорта Швейцарии.

По словам организаторов, на такой шаг они были вынуждены пойти из-за очень динамичного развития пандемии и связанных с ней ограничений на въезд.

"Чтобы предотвратить распространение нового варианта вируса и замедлить его, Швейцария объявила ограничения на въезд. Из-за этих требований проведение зимней Универсиады-2021 года невозможно", – говорится в сообщении.

Мероприятие должно было проходить с 11 по 21 декабря. Студенты из более чем 500 университетов из 50 стран должны были разыграть 60 комплектов медалей.

Об опасности штамма B.1.1.529 сообщили ученые из Великобритании. Позже ВОЗ обозначила новый штамм коронавируса греческой буквой "Омикрон". В организации подчеркнули, что новая разновидность инфекции имеет множество мутаций, которые вызывают беспокойство.

В Центре имени Гамалеи рекомендовали не поднимать панику из-за "Омикрон"-штамма коронавируса. По мнению руководителя лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов центра Владимира Гущина, меры профилактики остаются прежними: вакцинация, ревакцинация и ношение масок.