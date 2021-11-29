Универсиада-2021 в Люцерне отменена из-за "Омикрон"-штамма коронавируса

Фото: ТАСС/Станислав Красильников
В Люцерне отменили зимнюю Универсиаду-2021 года из-за нового штамма коронавируса "Омикрон". Об этом говорится на сайте Федерации университетского спорта Швейцарии.
По словам организаторов, на такой шаг они были вынуждены пойти из-за очень динамичного развития пандемии и связанных с ней ограничений на въезд.
"Чтобы предотвратить распространение нового варианта вируса и замедлить его, Швейцария объявила ограничения на въезд. Из-за этих требований проведение зимней Универсиады-2021 года невозможно", – говорится в сообщении.
Мероприятие должно было проходить с 11 по 21 декабря. Студенты из более чем 500 университетов из 50 стран должны были разыграть 60 комплектов медалей.
Об опасности штамма B.1.1.529 сообщили ученые из Великобритании. Позже ВОЗ обозначила новый штамм коронавируса греческой буквой "Омикрон". В организации подчеркнули, что новая разновидность инфекции имеет множество мутаций, которые вызывают беспокойство.
В Центре имени Гамалеи рекомендовали не поднимать панику из-за "Омикрон"-штамма коронавируса. По мнению руководителя лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов центра Владимира Гущина, меры профилактики остаются прежними: вакцинация, ревакцинация и ношение масок.
Россиянам рассказали, поможет ли вакцинация от нового штамма коронавируса
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: