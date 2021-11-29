В Центре им. Гамалеи рекомендовали не поднимать панику из-за "Омикрон"-штамма коронавируса

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

В Центре имени Гамалеи порекомендовали не поднимать панику из-за "Омикрон"-штамма коронавируса. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявил руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов центра Владимир Гущин.

"Все те же меры реагирования у людей должны сохраняться, то есть вакцинация, ревакцинация и ношение масок", – подчеркнул он.

По мнению специалиста, люди, имеющие иммунитет к COVID-19, существенно лучше нейтрализуют варианты вируса, в том числе те, которые вызывают опасение на сегодняшний день. Именно поэтому, полагает Гущин, сейчас самое время пройти вакцинацию или ревакцинироваться от коронавируса.

Ранее об опасности штамма B.1.1.529 сообщили ученые из Великобритании. По их сведениям, данная разновидность коронавируса имеет 32 мутации, многие из которых свидетельствуют о высокой трансмиссивности и устойчивости к вакцинам.

Позже Всемирная организация здравоохранения обозначила новый штамм коронавируса греческой буквой "Омикрон". В ВОЗ подчеркнули, что новая разновидность инфекции имеет множество мутаций, которые вызывают беспокойство.