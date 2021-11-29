В ВОЗ предупредили, что переболевшие COVID-19 могут заразиться штаммом "Омикрон"

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) установила, что люди, переболевшие коронавирусом, могут иметь повышенный риск заражения новым штаммом "Омикрон". Об этом сообщает РИА Новости.

По данным организации, имеющиеся сегодня ПЦР-тесты способны выявлять новую разновидность вируса.

Более подробную информацию о штамме "Омикрон" в ВОЗ пообещали представить в ближайшее время.

Ранее об опасности штамма B.1.1.529 сообщили ученые из Великобритании. По их данным, эта разновидность коронавируса имеет 32 мутации, многие из которых свидетельствуют о высокой трансмиссивности и устойчивости к вакцинам.

Позднее Всемирная организация здравоохранения обозначила новый штамм коронавируса греческой буквой "омикрон". В ВОЗ подчеркнули, что новая разновидность инфекции имеет множество мутаций, которые вызывают беспокойство.

Член комитета Совета Федерации по социальной политике, заслуженный врач РФ Владимир Круглый выразил мнение, что штамм "Омикрон" уже может находиться на территории России. Как пояснил специалист, новая разновидность вируса способна попасть в РФ из африканских стран, в частности, из Египта.