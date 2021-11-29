Япония закроет въезд для иностранцев с 30 ноября из-за распространения "Омикрона"

Премьер-министр Японии Фумио Кисида объявил, что с 30 ноября принятые послабления для въезда иностранных бизнесменов, студентов и специалистов, отменяются, сообщает ТАСС.

Он пояснил, что мера вводится как экстренная до тех пор, пока не станет известна информацию о новом "Омикрон"-штамме коронавируса.

Ранее были названы основные симптомы нового штамма коронавируса "Омикрон". Основным симптомом у пациентов с новым штаммом становится сильное чувство усталости. Кроме того, у заболевшего шестилетнего ребенка отмечались учащенный пульс и высокая температура.

Ранее об опасности штамма B.1.1.529 сообщили ученые из Великобритании. По их данным, эта разновидность коронавируса имеет 32 мутации, многие из которых свидетельствуют о высокой трансмиссивности и устойчивости к вакцинам.

Позднее Всемирная организация здравоохранения назвала новый штамм коронавируса греческой буквой "омикрон". В ВОЗ подчеркнули, что новая разновидность инфекции имеет множество мутаций, которые вызывают беспокойство. Как отметили в организации, риск повторного заражения данным вариантом высок.

Член комитета Совета Федерации по социальной политике, заслуженный врач РФ Владимир Круглый выразил мнение, что штамм "Омикрон" уже может находиться на территории России. Как пояснил специалист, новая разновидность вируса способна попасть в РФ из африканских стран, в частности, из Египта.