Врач из ЮАР назвала симптомы "Омикрон"-штамма коронавируса

Фото: depositphotos/franckito

Названы основные симптомы нового штамма коронавируса "Омикрон". Их перечислила медик из Южно-Африканской Республики Анжелик Кутзее изданию The Telegraph.

По данным специалиста, основным симптомом у пациентов с новым штаммом становится сильное чувство усталости. Кроме того, у заболевшего шестилетнего ребенка отмечались учащенный пульс и высокая температура.

Врач отметила, что ни у кого из заболевших новым видом вируса не было потери вкуса или обоняния.

"Их симптомы были весьма отличны от тех, с которыми я сталкивалась раньше, и проявлялись в легкой форме", – подчеркнула Кутзее.

Врач добавила, что порядка двух десятков ее пациентов с симптомами нового штамма получили положительный результат теста на коронавирус. В основном речь идет о молодых мужчинах, которые не прививались.

Ранее об опасности штамма B.1.1.529 сообщили ученые из Великобритании. По их данным, эта разновидность коронавируса имеет 32 мутации, многие из которых свидетельствуют о высокой трансмиссивности и устойчивости к вакцинам.

Позднее Всемирная организация здравоохранения назвала новый штамм коронавируса греческой буквой Омикрон. В ВОЗ подчеркнули, что новая разновидность инфекции имеет множество мутаций, которые вызывают беспокойство. Как отметили в организации, риск повторного заражения данным вариантом высок.

Член комитета Совета Федерации по социальной политике, заслуженный врач РФ Владимир Круглый выразил мнение, что штамм "Омикрон" уже может находиться на территории России. Как пояснил специалист, новая разновидность вируса способна попасть в РФ из африканских стран, в частности, из Египта.