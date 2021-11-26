ВОЗ назвала новый штамм коронавируса греческой буквой Омикрон

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Новый штамм коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР, назвали греческой буквой Омикрон. Об этом говорится в сообщении Всемирной организации здравоохранения.
В ВОЗ подчеркнули, что новый штамм имеет множество мутаций, которые вызывают беспокойство. Как отметили в организации, риск повторного заражения данным вариантом высок.
Специалисты также рассказали, что количество зараженных новых штаммом продолжает увеличиваться практически во всех провинциях Южной Африки.
"Текущая ПЦР-диагностика продолжает выявлять этот вариант. Несколько лабораторий указали, что при проведении одного широко используемого ПЦР-теста один из трех целевых генов не обнаруживается, поэтому этот тест можно использовать в качестве маркера для данного варианта до подтверждения секвенированием", – говорится в сообщении.
В ВОЗ подчеркнули, что благодаря этому подходу новый штамм обнаружили быстрее предыдущих, что может указывать на его преимущество в распространении.
Ранее сообщалось, что новый штамм с научным названием B.1.1.529 имеет 32 мутации, многие из которых свидетельствуют о высокой трансмиссивности и устойчивости к вакцинам.
В первые дни было выявлено 10 случаев заболевания штаммом B.1.1.529: в Ботсване, ЮАР и Гонконге. Генетик Франсуа Баллу предположил, что он мог возникнуть у человека с ослабленным иммунитетом, например с ВИЧ или СПИДом.
Позже новый вариант вируса обнаружили в Бельгии. Первые симптомы у пациентки были выявлены 22 ноября. Женщина с новым "южноафриканским" вариантом коронавируса прибыла из Египта.
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