Россия ограничит въезд из Гонконга и стран Южной Африки

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С 28 ноября Россия ограничит въезд иностранцев из Гонконга и нескольких стран юга Африки из-за обнаружения нового штамма коронавируса. Об этом сообщает Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

"Ограничить въезд на территорию России иностранных граждан, проживающих на территории Южно-Африканской Республики, Республики Ботсвана, Королевства Лесото, Республики Намибия, Республики Зимбабве, Республики Мозамбик, Республики Мадагаскар, Королевства Эсватини, Объединенной Республики Танзания, специального административного района Гонконг", – говорится в сообщении.

Въезд также ограничат для граждан, которые находились на территории указанных стран в течение последних 10 дней.

"В ЮАР и ряде других стран был обнаружен новый штамм SARS-CoV-2 (B.1.1.529). По информации Роспотребнадзора, отличительной чертой данного варианта является то, что у него большое количество мутаций в гене S-белка, которые могут делать его более заразным, а также повлиять на снижение эффективности антител", – уточнили в Оперштабе.

Специалисты подчеркнули, что новый штамм изучается экспертами. В Оперативном штабе при этом заверили, что применяемые в стране тест-системы на коронавирус способны выявить данный вариант штамма.

Ранее сообщалось, что новый штамм с научным названием B.1.1.529 имеет 32 мутации, многие из которых свидетельствуют о высокой трансмиссивности и устойчивости к вакцинам.

К настоящему времени выявлено 10 случаев заболевания штаммом B.1.1.529: в Ботсване, ЮАР и Гонконге. Генетик Франсуа Баллу предположил, что он мог возникнуть у человека с ослабленным иммунитетом, например с ВИЧ или СПИДом.

