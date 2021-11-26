Израиль введет ограничения на въезд иностранцев из стран юга Африки

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Израиль вводит ограничения на въезд из южных стран Африки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на канцелярию главы кабмина Израиля Нафтали Беннета .

В заявлении говорится, что все африканские страны, за исключением расположенных на севере материка, будут внесены в красный список. Это означает, что граждане Израиля не смогут посетить указанные страны без специального разрешения.

"Служба тыла Израиля установит местонахождение всех, кто прибыл из африканских стран за последнюю неделю, и проинструктирует их немедленно отправиться в изоляцию", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что новый штамм с научным названием B.1.1.529 имеет 32 мутации, многие из которых свидетельствуют о высокой трансмиссивности и устойчивости к вакцинам.

К настоящему времени выявлено 10 случаев заболевания штаммом B.1.1.529: в Ботсване, ЮАР и Гонконге. Генетик Франсуа Баллу предположил, что он мог возникнуть у человека с ослабленным иммунитетом, например с ВИЧ или СПИДом.

