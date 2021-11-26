Онищенко не увидел смысла в запрете полетов в Африку из-за нового штамма коронавируса

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Закрывать авиасообщение с Африкой из-за обнаружения нового штамма коронавируса в Ботсване не имеет смысла, заявил академик РАН Геннадий Онищенко. По его словам, россияне могут завезти мутацию и из других стран, сообщает "Газета.ру".



Он напомнил, что в самом начале пандемии COVID-19 в Россию завезли инфекцию не из Китая, а из Европы.

"Потому что сработал фактор, о котором никто и думать не собирался. Приехали наши граждане больные в Россию на лечение. Африка – это континент, а речь идет всего о двух странах, где обнаружили мутацию", – подчеркнул академик.

Доктор медицинских наук считает, что новый штамм коронавируса не несет в себе серьезной угрозы.

"Во всяком случае, два года – большой срок наблюдений за всеми штаммами коронавируса", – заключил Онищенко.

Ранее сообщалось, что новый штамм с научным названием B.1.1.529 имеет 32 мутации, многие из которых свидетельствуют о высокой трансмиссивности и устойчивости к вакцинам.

К настоящему времени выявлено 10 случаев заболевания штаммом B.1.1.529: в Ботсване, ЮАР и Гонконге.

Генетик Франсуа Баллу предположил, что он мог возникнуть у человека с ослабленным иммунитетом, например с ВИЧ или СПИДом.

