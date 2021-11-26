Эксперт рассказал о влиянии нового штамма коронавируса на курс рубля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверова назвал годовой минимум рубля зависимым от развития темы распространения очередного штамма коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.
"Если эксперты решат, что это опасно, то новые локдауны неизбежны, и тогда нефть пойдет в район 70–72 долларов за баррель, а доллар может обновить годовой максимум около 78 рублей", – заявил специалист.
На данный момент инвесторы на мировых рынках охладели к рисковым активам на фоне сообщений о штамме коронавируса B.1.1.529 в Южной Африке. Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) обсудят новый штамм, а рынок может отреагировать на оценку экспертов организации.
По мнению Суверова, если ВОЗ не проявит озабоченности по поводу новой версии COVID-19, доллар может вернуться в район 74 рублей. Он также отметил, что рубль сильно перепродан из-за высоких внешнеполитических рисков.
Ранее в ноябре ослабление курса рубля оценил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По словам представителя Кремля, Банк России и правительство предпринимают необходимые шаги для поддержания макростабильности.
Цена нефти марки Brent упала до 78,38 доллара за баррель
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