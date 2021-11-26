Экономист оценил идею ввести новый показатель оценки бедности в РФ

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Введение нового показателя оценки благосостояния россиян, рассматриваемое Минтрудом, является разумной идеей на фоне усиливающейся инфляции. Об этом заявил директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.
"Инфляция сейчас начинает принимать, к сожалению, галопирующие признаки <...>. Поэтому принимается решение, чтобы, учитывая эту инфляцию, брать за основу этот базовый год и следующие года, чтобы сравнивать прожиточный минимум в сопоставимых ценах", – цитирует его RT.
По словам эксперта, новый показатель будет иметь чисто оценочное назначение. Остапкович пояснил, что по нему будут отслеживать динамику уровня бедности.
"В принципе это отвечает международному тренду, так считают во всем мире: берут базовый период, от него уже рассчитывают динамику этого показателя", – заключил он.
Ранее СМИ сообщили, что в Минтруде рассматривают возможность введения нового показателя благосостояния граждан под названием "граница бедности". Новый показатель планируется рассчитывать в зависимости от уровня инфляции. Он будет вычисляться по формуле "умножение прожиточного минимума за IV квартал 2020 года на индекс потребительских цен за искомый период".
Уровень жизни россиян будут оценивать по-новому – СМИ
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