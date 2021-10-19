Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

09:48

Росстат планирует изменить методы оценки бедности россиян

общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Росстат планирует усовершенствовать методы оценки финансового положения россиян. Так, особое внимание уделят многодетным семьям и пожилым гражданам, сообщает РБК со ссылкой на запрос ведомства на выполнение научно-исследовательской работы по разработке новой методики.

В материале говорится, что общая сумма контракта составляет 3,52 миллиона рублей. Новые методы оценки должны подготовить к середине декабря этого года.

В рамках исследования планируется разработать рекомендации по выборочному наблюдению за финансовым положением россиян. Предполагается, что доходы одних и тех же граждан будут оценивать минимум год.

Как отметили в Росстате, оценивать будут в первую очередь доходы семей с детьми и пожилых граждан, а также малые группы, данные о которых по разным причинам не представлены.

Дополнительно специалисты выяснят, всем ли адресатам социальной поддержки она необходима.

Ранее Владимир Путин поручил правительству РФ организовать отслеживание уровня доходов малообеспеченных граждан и при необходимости обеспечить им дополнительную поддержку.

До этого президент назвал бедность одной из главных нерешенных в России проблем наравне с невысоким качеством медицинских услуг, износом инфраструктуры и недостаточными темпами позитивных изменений.

Читайте также

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать