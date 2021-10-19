Росстат планирует изменить методы оценки бедности россиян

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Росстат планирует усовершенствовать методы оценки финансового положения россиян. Так, особое внимание уделят многодетным семьям и пожилым гражданам, сообщает РБК со ссылкой на запрос ведомства на выполнение научно-исследовательской работы по разработке новой методики.

В материале говорится, что общая сумма контракта составляет 3,52 миллиона рублей. Новые методы оценки должны подготовить к середине декабря этого года.

В рамках исследования планируется разработать рекомендации по выборочному наблюдению за финансовым положением россиян. Предполагается, что доходы одних и тех же граждан будут оценивать минимум год.

Как отметили в Росстате, оценивать будут в первую очередь доходы семей с детьми и пожилых граждан, а также малые группы, данные о которых по разным причинам не представлены.

Дополнительно специалисты выяснят, всем ли адресатам социальной поддержки она необходима.

Ранее Владимир Путин поручил правительству РФ организовать отслеживание уровня доходов малообеспеченных граждан и при необходимости обеспечить им дополнительную поддержку.

До этого президент назвал бедность одной из главных нерешенных в России проблем наравне с невысоким качеством медицинских услуг, износом инфраструктуры и недостаточными темпами позитивных изменений.

