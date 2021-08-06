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Общество

20:29

В Минтруде назвали причины снижения уровня бедности в России

общество

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Снижение уровня бедности в России связано в том числе со стабилизацией рынка труда, а также восстановлением деловой активности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минтруда РФ.

Согласно последним данным Росстата, во втором квартале текущего года уровень бедности в России снизился с 14,4 до 12,1%.

"Снижение доли граждан, располагающих доходами ниже прожиточного минимума, обусловлено стабилизацией ситуации на рынке труда, постепенным восстановлением деловой активности и системной поддержкой малообеспеченных семей с детьми", – объяснили в ведомстве.

Там также напомнили, что с 1 апреля 2021 года изменились правила по назначению ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.

Раньше размер пособия составлял 50% регионального прожиточного минимума на ребенка, теперь – 50, 75 или 100%. А с 1 июля введены выплаты для беременных женщин, а также одиноких родителей, воспитывающих детей в возрасте от 8 до 17 лет.

Также снизился и уровень безработицы: в январе текущего года он составлял 5,8%, а уже к июню этот показатель составил 4,8%.

Ранее Владимир Путин поручил правительству РФ организовать отслеживание уровня доходов малообеспеченных категорий граждан и при необходимости обеспечить их дополнительную поддержку, чтобы не допустить снижения их реальных доходов.

Доклад по исполнению данного поручения должен быть представлен 1 ноября, далее – каждые полгода.

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