В Минтруде назвали причины снижения уровня бедности в России

Фото: ТАСС/Владимир Гердо
Снижение уровня бедности в России связано в том числе со стабилизацией рынка труда, а также восстановлением деловой активности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минтруда РФ.
Согласно последним данным Росстата, во втором квартале текущего года уровень бедности в России снизился с 14,4 до 12,1%.
"Снижение доли граждан, располагающих доходами ниже прожиточного минимума, обусловлено стабилизацией ситуации на рынке труда, постепенным восстановлением деловой активности и системной поддержкой малообеспеченных семей с детьми", – объяснили в ведомстве.
Там также напомнили, что с 1 апреля 2021 года изменились правила по назначению ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
Раньше размер пособия составлял 50% регионального прожиточного минимума на ребенка, теперь – 50, 75 или 100%. А с 1 июля введены выплаты для беременных женщин, а также одиноких родителей, воспитывающих детей в возрасте от 8 до 17 лет.
Также снизился и уровень безработицы: в январе текущего года он составлял 5,8%, а уже к июню этот показатель составил 4,8%.
Ранее Владимир Путин поручил правительству РФ организовать отслеживание уровня доходов малообеспеченных категорий граждан и при необходимости обеспечить их дополнительную поддержку, чтобы не допустить снижения их реальных доходов.
Доклад по исполнению данного поручения должен быть представлен 1 ноября, далее – каждые полгода.
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