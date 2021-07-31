Упрощенный порядок регистрации безработных продлили до 31 декабря

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В России до 31 декабря текущего года продлили упрощенный порядок регистрации безработных, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу правительства России.

"Действующий с прошлого года порядок предусматривает возможность подачи заявления о постановке на учет в качестве безработного через сайт "Работа в России". Он также позволяет оформить пособие по безработице через личный кабинет на портале госуслуг", – говорится в сообщении.

Таким образом, гражданам не нужно посещать службы занятости и самостоятельно собирать пакет документов – все необходимые сведения поступают в профильные учреждения автоматически.

Ранее Владимир Путин оценил уровень безработицы в России. По его словам, ситуация улучшается, а уровень безработицы практически вернулся к показателям 2019 года и на текущий момент составляет 4,9%.

Согласно данным Росстата, в России отмечается снижение уровня безработицы. Так, уровень безработицы населения в возрасте 15 лет и старше в мае 2021 года составил 4,9%. В апреле текущего года показатель составлял 5,2%. При этом общая численность безработных в мае составила 3,7 миллиона человек.