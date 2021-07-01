В России фиксируется снижение уровня безработицы

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В России отмечается снижение уровня безработицы. Об этом говорится в анализе, проведенном Росстатом.

"Уровень безработицы населения в возрасте 15 лет и старше в мае 2021 года составил 4,9%", – отмечается в документе.

Уточняется, что в апреле текущего года показатель составлял 5,2%. При этом общая численность безработных в мае составила 3,7 миллиона человек.

"Численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше в апреле составила 75,3 миллиона человек, из них 71,6 миллиона человек классифицировались как занятые экономической деятельностью", – дополняется в отчете.

Ранее сообщалось, что реальные зарплаты жителей России в апреле 2021 года увеличились на 7,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом среднемесячная начисленная зарплата работников организаций в апреле составила 56 614 рублей.