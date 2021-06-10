Перечислены регионы РФ с самыми высокими среднемесячными зарплатами в начале года

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Наиболее высокая средняя зарплата за январь – февраль текущего года зафиксирована на Чукотке (122,9 тысячи рублей). Об этом свидетельствуют данные Росстата, сообщает RT.

На втором месте – Ямало-Ненецкий АО (108,4 тысячи рублей). Затем идут Москва (99,5 тысячи рублей), Магаданская область (98,6 тысячи рублей), а также Сахалинская область (93,4 тысячи рублей).

Кроме того, в десятку регионов с самыми высокими среднемесячными зарплатами попали Ненецкий автономный округ (90 тысяч рублей), Камчатский край (81 тысяча рублей), Тюменская область с автономными округами (75,4 тысячи рублей), Ханты-Мансийский АО (74,8 тысячи рублей) и Якутия (73,2 тысячи рублей).

Наиболее низкие средние зарплаты за первые два месяца этого года зафиксированы в Ивановской области (27,6 тысячи рублей), Дагестане (28,7 тысячи рублей), Чечне (28,8 тысячи рублей), Кабардино-Балкарии (28,9 тысячи рублей) и Алтайском крае (29 тысячи рублей).

Ранее стало известно, безработных какого возраста в России больше всего. По данным ВЦИОМ, это около 9% граждан РФ от 25 до 34 и от 45 до 59 лет.