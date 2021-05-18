Аналитики выяснили, в каких сферах хотят работать российские школьники

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Большинство российских школьников хотели бы работать в сфере IT, выяснили специалисты онлайн-школы Skysmart и Кружкового движения Национальной технологической инициативы, опросив 2,5 тысячи учеников. Об этом сообщает RT.
Интерес к информационных технологиям озвучили 21% ребят. 13% школьников хотели бы связать свою жизнь с искусством. К работе сфере медицины склонны 11% опрошенных, 9% – предпочли технологии и промышленность, а 8% – науку.
Среди перспективных направлений деятельности ученики выделили образование, медиа и коммуникации, спорт, экономику и туризм.
Отвечая на вопрос о наиболее важных компетенциях специалиста, юные респонденты обозначили умение работать с людьми (55%), системное мышление и работу в режиме высокой неопределённости (51%), способность управлять проектами и процессами (50%). Чуть меньше половины опрошенных важными качествами для будущей работы считают, критическое мышление, умение работать в команде, а также клиентоориентированность.
Ранее уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская предложила столичному департаменту образования в сотрудничестве с бизнесом создать модель профильных классов, в которых дети могли бы проходить практики и стажировки в летнее время. По ее словам, ученики таких классов уже выбрали направления своего развития, но не имеют возможность отточить полученные навыки на практике.
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