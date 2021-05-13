Ярославская предложила ввести стажировки для учеников профильных классов

18:22
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Столичному департаменту образования в сотрудничестве с бизнесом и госкорпорациями следует создать модель профильных классов, в которых дети могли бы проходить практики и стажировки в летнее время. Такое предложение озвучила уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская, сообщает РИА Новости.
"У них (профильных классов. – Прим. ред.) свой учебный план, у них есть специальные предметы, которые заложены в специалитете. То есть дети уже погружены в это, они уже выбрали вектор своего дальнейшего профессионального образования, но при этом летом их никто в этом профиле никуда не приглашает", – пояснила она.
Ярославская напомнила о проекте столичного департамента соцзащиты "Заработай сам". По ее словам, у подростков, прошедших стажировки, может сложиться впечатление, что те, кто работает много и честно, зарабатывают мало. Она считает, что если у предприятий есть возможность платить ребятам больше, то им следует это делать.
Ранее Ярославская заявила о недопустимости призывов к участию несовершеннолетних в незаконных акциях. "Хочу обратиться к родителям и напомнить им, что необходимо, в первую очередь, объяснять детям, что они могут отстаивать свои права, когда станут старше", – сказала она.
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