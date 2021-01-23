Призывы к участию детей в митингах недопустимы – Ярославская

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская заявила о недопустимости вовлечения несовершеннолетних в незаконные акции, передает ТАСС.

Также омбудсмен призвала родителей провести с детьми разъяснительную работу.

"Я отрицательно отношусь, когда несовершеннолетних детей всячески призывают различными способами ходить на митинги. Хочу обратиться к родителям и напомнить им, что необходимо, в первую очередь, объяснять детям, что они могут отстаивать свои права, когда станут старше", – сказала Ярославская.

Она добавила, что в субботу планирует дежурить, чтобы все несовершеннолетние, которые попали в трудную ситуацию, могли получить помощь.

Ранее о незаконности массовых акций предупредили в Генпрокуратуре РФ. Отмечается, что призывы к участию в незаконных массовых акциях образуют состав административного правонарушения и могут повлечь наказание вплоть до административного ареста.

ГУ МВД по Москве также сообщило об ответственности за участие в несанкционированных акциях 23 января. В столичной полиции заявили, что попытки провести несогласованную акцию, а также любые провокационные действия со стороны ее участников расценят как угрозу общественному порядку. Такие действия будут немедленно пресекаться. Правонарушители будут привлечены к ответственности в соответствии с законом.