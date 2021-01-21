Прокуратура Москвы предупредила соцсети об ответственности за призывы к протестам

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Столичная прокуратура вынесла предостережения руководству пяти социальных сетей о недопустимости нарушения закона в связи с призывами к участию в массовых беспорядках 23 января. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"В ходе мониторинга сети "Интернет", в том числе социальных сетей, выявлены публикации, содержащие информацию с призывами к участию граждан, в том числе несовершеннолетних, в массовых беспорядках, а также массовых публичных мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка на территории Российской Федерации 23 января 2021 года", – подчеркнули в прокуратуре.

В ведомстве напомнили, что распространение и предоставление технических возможностей для призывов к участию граждан в несогласованных публичных мероприятиях создает угрозу нарушения общественного порядка.

"В целях недопущения возможных нарушений закона прокуратура г. Москвы вынесла руководству пяти интернет-сервисов предостережения", – говорится в сообщении.

Ранее в Роскомнадзоре сообщили, что интернет-площадки привлекут к ответственности за вовлечение детей в противоправную деятельность. Руководству соцсетей грозит наказание по статье 13.41 КоАП РФ.