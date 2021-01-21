Соцсети привлекут к ответственности за вовлечение детей в противоправную деятельность

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Интернет-площадки привлекут к ответственности за вовлечение детей в противоправную деятельность. Об этом сообщается на сайте Роскомнадзора.
"Интернет-площадки будут привлечены к административной ответственности в связи с распространением запрещенной в силу закона информации, направленной на привлечение несовершеннолетних к участию в несанкционированных массовых (публичных) мероприятиях", – заявили в ведомстве.
Сообщается, что руководству соцсетей грозит наказание по статье 13.41 КоАП РФ. В Роскомнадзоре напомнили, что участие в несанкционированных мероприятиях подвергает риску жизни и здоровье людей.
В ведомстве также отметили, что нарушение порядка ограничения доступа к запрещенной информации владельцем сайта или информационного ресурса влечет штраф в размере от 800 тысяч до 4 миллионов рублей.
Ранее Роскомнадзор призвал соцсеть "ВКонтакте" удалить призывы к участию подростков в протестах. Также руководству соцсети направили уведомление о недопущении распространения информации, которая может вовлечь несовершеннолетних в опасные для их жизни и здоровья противоправные действия.
Кроме того, от участия и призывов к незаконным массовым акциям предостерегли в Генпрокуратуре.
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