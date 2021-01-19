Telegram заблокировал сотни публичных призывов к насилию в США

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Модераторы социальной сети Telegram на прошедшей неделе на фоне случившихся в США беспорядков заблокировали сотни публичных призывов к насилию. Об этом рассказал основатель мессенджера Павел Дуров.

В своем заявлении Дуров сообщил, что в начале января команде модерации Telegram стало поступать большое количество обращений о публичной активности на платформе соцсети, связанной с США. Модераторы решительно пресекали американские каналы, пропагандирующие насилие, написал основатель соцсети в своем Telegram-канале.

"Благодаря этим усилиям наши модераторы на прошлой неделе заблокировали сотни публичных призывов к насилию, которые в противном случае могли бы дойти до десятков тысяч пользователей", – отметил Дуров.

Он также подчеркнул, что модераторы соцсети продолжают блокировать провоцирующий насилие контент.

Ранее американская некоммерческая организация Coalition for a Safer Web направила в суд иск к компании Apple, в котором потребовала удалить Telegram из магазина приложений App Store. В НКО заявили, что в мессенджере якобы распространяется информация неонацистского и расистского содержания.

В то же время, Telegram стал вторым по скачиваемости приложением в США после того, как туда устремились сторонники Дональда Трампа.

6 января Трамп заявил, что не планирует признавать поражение на выборах президента США. По его словам, он не намерен сдаваться.

После этого в Вашингтоне протестующие сторонники Трампа ворвались в здание конгресса. Полиции пришлось применить против митингующих слезоточивый газ и оружие.

По данным правоохранителей, в результате столкновений погибли 4 человека. Среди жертв протестов оказались две женщины и двое мужчин. Позднее число погибших возросло до 5.