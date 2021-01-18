Американская НКО потребовала у Apple удалить Telegram из App Store

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Фото: depositphotos/Mactrunk
Американская некоммерческая организация Coalition for a Safer Web направила в суд иск к компании Apple. В нем НКО потребовала удалить мессенджер Telegram из магазина приложений App Store. Об этом пишет газета Washington Post.
По мнению организации, соцсеть не способна пресечь жестокие дискуссии после беспорядков в Капитолии 6 января. В НКО заявили, что в Telegram якобы распространяется информация неонацистского и расистского содержания.
Уточняется, что иск от организации был подан в окружной суд в Северной Калифорнии. Согласно документу, размещение Telegram подобного контента нарушает правила магазина приложений Apple.
"Telegram выделяется как распространитель (высказываний с ненавистью) даже по сравнению с Parler", – передает издание слова главы Coalition for a Safer Web Марка Гинзберга.
В публикации издания уточняется, что онлайн-платформы в США обладают большим иммунитетом от ответственности за большую часть распространяемого контента. Кроме того, нахождение Telegram в магазине приложений защищено правом Apple на свободу слова.
По словам адвоката НКО Кита Альтмана, подобный иск компания готовит и в отношении Google.
Telegram стал вторым по скачиваемости приложением в США после того, как туда устремились сторонники Дональда Трампа. Основатель мессенджера Павел Дуров сообщил, что в первую неделю января число активных пользователей соцсети превысило 500 миллионов в месяц.
Ранее в Twitter объявили о блокировке личного аккаунта действующего президента США. Руководство соцсети пояснило, что такие меры обоснованы риском подстрекательства к насилию. В свою очередь, Трамп заявил, что это не заставит его замолчать.
Кроме того, аккаунты Трампа в соцсетях Facebook и Instagram также были заблокированы.
6 января Трамп заявил, что не планирует признавать поражение на выборах президента США. По его словам, он не намерен сдаваться.
После этого в Вашингтоне протестующие сторонники Трампа ворвались в здание конгресса. Полиции пришлось применить против митингующих слезоточивый газ и оружие.
По данным правоохранителей, в результате столкновений погибли 4 человека. Среди жертв протестов оказались две женщины и двое мужчин. Позднее число погибших возросло до пяти.
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