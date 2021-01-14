В Госдуме предложили госпрограмму по продвижению российских соцсетей на Западе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Депутат Госдумы Виталий Милонов выступил с предложением разработать государственную программу по продвижению российских социальных сетей среди западных пользователей, сообщает News.ru.

Соответствующее обращение депутат направил главе Минцифры Максуту Шадаеву. По мнению Милонова, кризис свободы слова и нарастание цензуры в американских соцсетях на фоне противостояния действующего президента США Дональда Трампа с руководством Twitter, Facebook, Google и других компаний является подходящим моментом для предложения западной аудитории альтернативных сервисов.

Милонов считает, что российские социальные сети и онлайн-сервисы способны конкурировать на равных с зарубежными аналогами, однако им необходимо продвижение на международном уровне. Привлечение отвергнутой администрацией американских сервисов консервативно настроенной западной аудитории усилит авторитет России и может послужить хорошим примером применения "умной силы".

"В данной связи прошу вас оценить целесообразность разработки государственной программы по продвижению отечественных социальных сетей на западную (американскую) аудиторию и оказанию разработчикам и операторам данных сервисов всемерной поддержки при дистрибуции их продукции в странах Западного полушария", – говорится в тексте обращения.

Как сообщалось, аккаунты президента США Дональда Трампа заблокировали крупнейшие социальные сети и сервисы – Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, а также Twitch, Snapchat и другие. Такое решение администрация сервисов объяснила необходимостью пресечения их использования Трампом для провоцирования мятежа и насилия после беспорядков в Капитолии 6 января.

В связи с этим, а также с принятием новых пользовательских правил администрацией мессенджера WhatsApp пользователи из США и многих других стран стали массово переходить в другие сервисы. Так, в первую неделю января число активных пользователей мессенджера Telegram выросло на 500 миллионов. Сообщалось, что каналы в мессенджере завели премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент Турции Реджеп Эрдоган.