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Число пользователей Telegram выросло на 25 миллионов за последние три дня, рассказал основатель мессенджера Павел Дуров.

"25 миллионов новых пользователей присоединились к Telegram только за последние 72 часа", – написал Дуров в своем аккаунте.

Он сообщил, что в первую неделю января число активных пользователей мессенджера стало больше на 500 миллионов.

Дуров заявил, что Telegram является последним убежищем для тех, кто ищет платформу коммуникации, приверженную конфиденциальности и безопасности.

"Мы относимся к этой ответственности очень серьезно", – подтвердил он.

Ранее в Турции началось расследование в отношении Facebook и его приложения WhatsApp. Действие платформы было приостановлено на территории страны. До этого приложением перестали пользоваться президент Турции Реджеп Эрдоган и его окружение, поскольку теперь необходимо передавать личные данные рекламной системе Facebook.