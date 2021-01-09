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Технологии

08:47

Дуров связал переход пользователей в Telegram с новой политикой WhatsApp

технологии

Фото: depositphotos/rafapress

Новая политика сервиса WhatsApp могла привести к массовому переходу пользователей в Telegram, считает основатель мессенджера Павел Дуров.

Предприниматель заявил, что миллионов людей возмутили последние изменения в пользовательском соглашении WhatsApp. Согласно новым правилам, клиенты обязаны передавать свои личные данные рекламной системе Facebook.

"Неудивительно, что исход пользователей из WhatsApp в Telegram, которые продолжается уже несколько лет, ускорился", – отметил Дуров в Telegram.

По его мнению, для Facebook мессенджер Telegram является одной из главных проблем. Для выяснения причины популярности последнего в Facebook даже создали целый отдел, подчеркнул Дуров.

Кроме того, предприниматель заявил о найденных ботах, которые распространяют фейковые сведения о мессенджере.

Ранее сообщалось, что Telegram начнет монетизироваться с 2021 года. Несмотря на нововведение, мессенджер останется верен своим ценностям и гарантиям.

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