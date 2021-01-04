Пользователи Telegram сообщили о сбоях в работе сервиса

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Проблемы в работе мессенджера Telegram наблюдаются по всему миру. Об этом сообщает портал Downdetector.

Согласно данным портала, пользователи начали испытывать проблемы после 15:00. О проблемах с подключением сообщили почти 11 тысяч пользователей. Отмечается, что подключение отсутствовало преимущественно в Европе и Ближнем Востоке.

В середине декабря в сервисе также произошел сбой. Тогда Telegram плохо грузился у более чем 15 тысяч пользователей. Включить приложение с помощью прокси-серверов также не удавалось.

Глава аналитического центра "БизнесДром", член экспертного совета Госдумы по цифровой экономике Арсений Поярков отмечал, что сбой в работе Telegram негативно скажется на доходах бизнеса.

Он напомнил, что мессенджер сейчас используется и как средство доставки информации через каналы. Кроме того, по словам Пояркова, там присутствует целая система ботов, которая специализируется на предоставлении необходимых данных.

