Сбой произошел в работе Twitter

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Сбой произошел в работе социальной сети Twitter, сообщает портал Downdetector.

Большая часть жалоб связана с неполадками в работе сайта (86%). Некоторые пользователи также не могут войти в аккаунты социальной сети.

Чаще всего на сбои в работе жалуются в Великобритании, Польше и Японии. Проблемы с социальной сетью также фиксируются в Финляндии, Ирландии, Индии, России и Испании.

Ранее сбой произошел в работе YouTube и почты Google. В настоящий момент их функционирование полностью восстановлено. В компании сбой объяснили неполадками с квотой внутреннего хранилища.