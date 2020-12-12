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Сбой произошел в работе Instagram. Об этом сообщает портал Downdetector, который специализируется на отслеживании функционирования крупных сетевых ресурсов.

По имеющимся данным, сбой в работе соцсети случился 12 декабря в 4:33 по московскому времени. О проблемах заявили пользователи из США, Великобритании, Франции, Венгрии и других стран.

Самой частой проблемой стала невозможность загрузить новостную ленту. О такой неполадке сообщили 65% пользователей Instagram. Еще 20% опрошенных пожаловались на работу опции Stories. При этом 14% респондентов не смогли разместить свои публикации.

Предыдущий сбой в работе Instagram произошел 7 декабря. Тогда у большинства пользователей не получилось загрузить новостную ленту.

Ранее сбой случился в работе Google. Пользователи пожаловались на проблемы в работе поисковой системы.