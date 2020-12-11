Сбой произошел в работе Google

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Сбой произошел в работе поисковой системы Google. Об этом информирует портал Downdetector, который отслеживает происходящие неполадки в работе крупных сетевых ресурсов.

Известно, что на сбои в работе Google пожаловались пользователи из США, Мексики, Бразилии, Японии, Дании, Бельгии и Германии. В России незначительное число неполадок зафиксировали жители Казани.

Чаще всего пользователи жалуются на проблемы в работе поисковой системы. О такой проблеме заявили 57% опрошенных. При этом у 42% респондентов не получается войти в свой аккаунт.

Ранее сбой произошел в работе Instagram. У большинства пользователей не получилось загрузить новостную ленту.

12 ноября пользователи "Почты Mail.ru" рассказали о сбоях в работе сервиса. В компании подчеркивали, что персональные данные пользователей из-за случившегося не пострадали.