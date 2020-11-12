Пользователи вновь пожаловались на сбои в работе сервисов Google

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В работе сервисов Google вновь фиксируются сбои. Об этом информирует портал Downdetector, который специализируется на отслеживании неполадок в функционировании популярных сетевых ресурсов.

По данным портала, сбои затронули поисковую систему Google, YouTube TV, YouTube Music, онлайн-магазин Google Play, а также видеохостинг YouTube.

Около половины пользователей сайта Google заявили о проблемах в работе поискового сервиса. Еще 50% не могут войти в свою учетную запись.

У подавляющего большинства пользователей YouTube TV (94%) не работает воспроизведение видео. В YouTube Music чаще всего имеются проблемы с прослушиванием аудиозаписей.

65% пользователей Google Play не могут загрузить приложения. Еще 24% опрошенных жалуются на отсутствие соединения.

Неполадками в работе сервисов Google чаще всего недовольны пользователи из США, Австралии, Франции, Великобритании, Бразилии и Индии. Кроме того, о проблемах в использовании YouTube сообщили жители Москвы.

Руководство видеохостинга YouTube отреагировало на сообщения о сбоях.

"Наша команда в курсе проблемы и работает над ее решением", – сообщила пресс-служба в Twitter.

Накануне в работе сервисов Google также случался сбой. Проблемы в работе затронули поисковую систему Google, почтовый сервис Gmail, видеохостинг YouTube и облачное хранилище Google Drive.