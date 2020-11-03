Сбой случился в работе Facebook

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Сбой произошел в работе социальной сети Facebook. Об этом сообщает портал Downdetector, который специализируется на отслеживании неполадок в функционировании популярных сетевых ресурсов.

Известно, что сбои начали фиксировать после 2:30 по московскому времени. Чаще всего о проблемах сообщают жители США.

42% пользователей столкнулись с проблемой входа в соцсеть. У 31% Facebook полностью отключился. Проблемы с использованием новостной ленты испытали 26% опрошенных.

Ранее сбой в работе Facebook произошел 19 октября. У 41% пользователей тогда социальная сеть полностью отключилась.