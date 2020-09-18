Сбой произошел в работе Apple Music

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Сбой случился в работе платформы Apple Music. Такую информацию предоставил портал Downdetector, специализирующийся на отслеживании неполадок в работе популярных сетевых ресурсов.

По имеющейся информации, на работу платформы пожаловались пользователи. Чаще других с проблемами столкнулись жители США, Германии и Великобритании.

Наибольшее количество опрошенных пожаловались на трудности с прослушиванием музыки. О такой проблеме заявили 94 процента респондентов. Еще 5 процентов пользователей не смогли войти в свой аккаунт.

Apple Music – музыкальная служба, созданная компанией Apple. Она открывает доступ к миллионам композиций из библиотеки iTunes Store.

Сообщается также, что жалобы поступили и на работу других службы Apple. В частности, речь идет об Apple TV и iTunes Store.

Ранее пользователи Instagram и Facebook сообщили о проблемах в работе сервисов. Проблемы испытали также жители России.